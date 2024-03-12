Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі переконаний, що недопуск українських фахівців на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС не становить небезпеки для станції

Про це він заявив Reuters.

“Ситуація не є стійкою у довготривалій перспективі. Водночас у нинішніх умовах, коли станція зупинена, персонал, який там перебуває, може виконувати свою роботу”, – сказав Гроссі.

Нагадаємо, що для роботи на ЗАЕС окупанти звезли атомників з усієї Росії. Деякі українські співробітники зараз працюють разом із росіянами, але частину не пустили на станцію через відмову підписати нові російські контракти.

На запитання, чи були якісь проблеми з безпекою, пов’язані з персоналом, якому заборонили доступ на станцію, очільник МАГАТЕ відповів: “Не прямо”.

За оцінкою Гроссі, кількість тих, хто відмовився співпрацювати з окупантами, становить близько 100 осіб. Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це “чергова російська брехня” і реальна цифра становить 380, додавши, що нестача персоналу означає, що ситуація “наближається до (ядерної, – ред.) аварії”.

“Це питання дещо суб’єктивне”, – сказав Гроссі, пояснюючи розбіжність у цифрах.

У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки.