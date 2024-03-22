Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
«Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання понад 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.
Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Ми зробимо все для того, щоб максимально нанести втрати противнику, що ми й робимо, щоб усі їхні ресурси були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації», – зазначив Павлюк.
Командувач нагадав, що, на жаль, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє ворогу завдавати потужних авіаційних ударів по позиціях Сил оборони.
Він також відзначив, що військові партнери в Європі добре розуміють наслідки падіння України у війні.
- Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України.
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