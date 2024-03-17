Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У зоні тимчасово окупованих територій українців активно агітують поповнювати ряди ЗС РФ. У випадку Криму, контрактами заманюють ще й місцевих строковиків.

До того ж російське командування пропонує українцям контракти зі значно нижчими виплатами, аніж для своїх громадян з інших регіонів Росії. Якщо у Москві сума виплат складає 805 тисяч рублів, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю – від 500 до 600 тисяч рублів, то на для українців це менше ніж 200 тисяч.

Це свідчить про порушення Росією норм міжнародного права та злочинний намір набрати дешеву військову силу, користуючись гуманітарною кризою на територіях.