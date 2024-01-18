Куп’янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лимано-Куп’янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою та місто постійно обстрілюється. Зазначимо, що під час атаки дронами та ракетами РФ атакувала і Чугуїв 17 січня. Тут одна людина загинула та ще троє поранено.