Окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ Харківської області у четвер, 18 січня. Одна людина загинула, є поранені. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.
“Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки. Служби продовжують огляд місць обстрілів”, – зазначив голова ОВА.
Куп’янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лимано-Куп’янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою та місто постійно обстрілюється. Зазначимо, що під час атаки дронами та ракетами РФ атакувала і Чугуїв 17 січня. Тут одна людина загинула та ще троє поранено.