Близько 4-ї години ранку у неділю, 21 квітня, російська армія вдарила по житлових кварталах Корабельного району Херсона, внаслідок чого пошкоджено будинки, перебито газогін.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Вибиті вікна, пошкоджені балкони, згорілі автівки, налякані дорослі й діти… Це коротко про сьогоднішній ранок у Херсоні. Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега близько 04:00 вгатила по житлових кварталах Корабельного району”, – написав Мрочко та опублікував відповідне відео з міста.

Нагадаємо, за цю ніч та учорашній вечір російська армія пʼять разів атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог тричі відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще – застосував два ударних дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади. В наслідок ударів пошкоджена пʼятиповерхівка та пʼять приватних будинків. Людських жертв немає.