Українські школи готуються до важливих змін у навчальному процесі. Розробка законопроєкту щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це повідомив Роман Грищук у своєму пості в Facebook.

Законопроєкт, розроблений спільно Романом Лозинським, Грищуком Романом та Інною Совсун, спрямований на удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки через вивчення предмета “Захист України”.

“Мета – привести у відповідність чинні закони щодо визначення понять системи підготовки, що здійснюється через вивчення навчального предмета “Захист України””, — повідомив Роман Грищук.

Паралельно з цим, Міністерство освіти і науки України працює над оновленням змісту предмету “Захист України”. Наголос зроблено на важливості навчання домедичної допомоги та інших практичних навичок, необхідних для громадян в умовах надзвичайних ситуацій.

“Зараз існують два поняття, що визначають систему підготовку: допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному, у зв’язку з чим даним законопроектом пропонується усунути колізію”, — додав Роман.

На сьогоднішній день з державного бюджету виділені значні кошти для облаштування класів “Захисту України” та перепідготовки викладачів.