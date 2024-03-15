На окупованих Москвою територіях України та в самій Росії сьогодні - перший день голосування на так званих виборах президента.

Вперше ця процедура триває впродовж трьох днів – розпочинається 15 березня і закінчується основним днем виборів у неділю, 17 березня. Ще 14 березня за київським часом розпочалося голосування на сході Росії – на Чукотці та Камчатці.

Дільниці для голосування будуть відкриті на окупованих територіях України – в контрольованих Росією частинах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, який Москва захопила ще в 2014 році.

Місцеві жителі на окупованих територіях повідомляли, що їх змушують до участі в голосуванні.