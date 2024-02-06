Про це повідомила Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Х.

“Вчорашня політична угода про виділення Україні 50 мільярдів євро — це великий крок вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена. Ми плануємо розпочати виплати в березні”, — з публікації Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 5 лютого Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду на 2024-2027 роки для допомоги Україні. Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.