Екс-президент України Петро Порошенко зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською на полях Конгресу Європейської Народної Партії, що відбувся в Бухаресті.

“Вдячний білорусам, які зі зброєю в руках сьогодні захищають Україну. Впевнений, що наша перемога відкриє двері для багатьох нових і довгоочікуваних перемог у цілому регіоні. Про це і не тільки говорили зі Світланою Тихановською”, — написав Петро Порошенко у своєму Х.

В мережі ж на це відреагували не дуже позитивно, в результаті чого допис отримав багато критики.

Зокрема, невдоволення висловили навіть прихильники Петра Порошенка, зокрема користувач під ніком Пуб-Лі-Цист, що впродовж останнього часу в соцмережах активно пітримував експрезидента.