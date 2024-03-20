Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
“Сьогодні хороший день для України. Європейська Комісія щойно виділила 4,5 мільярда євро з фонду Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро для України. І я рада отримати План України, щоб збільшити інвестиції та наблизитися до ЄС”, — сказала вона.
Нагадуємо, що 6 лютого Урсула повідомила, що ЄС планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро.
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