Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на заяву міністра фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мока.
За словами міністра, уряд Південної Кореї також планує надати 2,1 мільярда доларів у вигляді довгострокових кредитів через Фонд економічного розвитку та співробітництва починаючи з 2025 року.
Ці кошти будуть використані на програми відновлення. Після консультацій з українською стороною будуть визначені конкретні проєкти.
Крім того, Південна Корея також пожертвує по 50 мільйонів доларів Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проєкти допомоги Україні.
Президент Юн Сок Йоль обіцяв додаткову допомогу в розмірі 2,3 мільярда доларів під час саміту G20 у вересні 2023 року.
- Південна Корея вводить санкції проти російських суден та компаній за військову співпрацю з КНДР
- США розглядають можливість передачі Україні 105-мм артснарядів з Південної Кореї, — ЗМІ
- Південна Корея та США проводять військові навчання