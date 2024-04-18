Південна Корея планує надати Україні гуманітарну допомогу на суму 200 мільйонів доларів у цьому році, що становить частину пакету допомоги на загальну суму 2,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на заяву міністра фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мока.

За словами міністра, уряд Південної Кореї також планує надати 2,1 мільярда доларів у вигляді довгострокових кредитів через Фонд економічного розвитку та співробітництва починаючи з 2025 року.

Ці кошти будуть використані на програми відновлення. Після консультацій з українською стороною будуть визначені конкретні проєкти.

Крім того, Південна Корея також пожертвує по 50 мільйонів доларів Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проєкти допомоги Україні.

Президент Юн Сок Йоль обіцяв додаткову допомогу в розмірі 2,3 мільярда доларів під час саміту G20 у вересні 2023 року.