Про загиблих через ракетний удар повідомляє голова Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус.

“Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні. Є багато поранених. Зараз працюють рятувальники.Працюють наши медики. Надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надаватися вся необхідна допомога”, — сказав він у Telegram

Інших подробиць атаки Чаус не навів.

Крім того, як зазначив виконувач обов’язків мера Чернігова Олександр Ломако, зафіксовано “приліт” по об’єкту соціальної інфраструктури.

“Приліт по об’єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі”, — написав він.

Наразі є нагальна потреба в крові, особливо в негативному резусі, повідомляє Чернігівський обласний центр крові.