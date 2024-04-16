Внаслідок авіаудару по цивільній інфраструктурі громади на Сумщині поранено чоловіка.

Про інцидент повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 16 квітня 2024 року близько 15:00 окупанти здійснили авіаудар по території Ямпільської громади Шосткинського району.

“Внаслідок атаки ворога пошкоджено майно двох приватних підприємств: промислові приміщення та транспортний засіб. Поранення отримав 29-річний підприємець”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області.