Загальні бойові втрати російських сил з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали 456 050 людей.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останню добу українські підрозділи також знищили 4 танки, 18 бойових броньованьованих машини, 15 артилерійських систем та іншу техніку.

Також було знищено 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.