Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останню добу українські підрозділи також знищили 4 танки, 18 бойових броньованьованих машини, 15 артилерійських систем та іншу техніку.

Також було знищено 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.

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