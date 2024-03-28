Пропуск вантажного транспорту у цьому пункті відбувається у звичному режимі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

“У пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках. За інформацією від польських колег, на території Польщі перед пунктом пропуску “Угринів-Долгобичув” пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі”, – йдеться у повідомленні.

Орієнтовно, вантажівки зможуть вільно перетинати кордон на цьому ПП до 2 квітня.

Зазначається, що на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. Водночас польська сторона також повідомила, що ритмічний пропуск вантажівок орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Нагадаємо, увечері 21 березня польські фермери припинили блокування руху вантажівок на напрямку пункту пропуску “Медика” – “Шегині”, але заблокованими залишались 4 інші напрямки кордону з Польщею.

А сьогодні у Міністерстві аграрної політики та продовольства України підбили підсумки зустрічі у тристоронньому форматі “Україна-Польща-Євросоюз” щодо розблокування польсько-українського кордону.