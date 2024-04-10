Зміну тактики викликав ракетний обстріл Росією Києва наприкінці березня, коли звуки вибухів пролунали менш як через хвилину після сигналу повітряної тривоги.

Україна сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей системи протиповітряної оборони Patriot і розглядає для цього варіант зокрема позичити їх у країн.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Представник України змінив тон у питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що “м’яка і тиха дипломатія не спрацювала”. Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

“Так, мене можуть ненавидіти і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія – це приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми перепробували все, і, схоже, нічого не спрацювало”, – пояснив міністр.

Голова МЗС сказав, що його команда виявила понад 100 “вільних” батарей Patriot, зокрема і в сусідніх країнах. Він спершу зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати сім батарей.

Також, за словами Кулеби, Київ виявив чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні. Водночас він продовжує просити і Сполучені Штати передати свої батареї на тлі блокування пакета допомоги в понад 60 мільярдів доларів у Конгресі.

Міністр закордонних справ розповів, що навіть пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять.

“Я відчуваю, що б’юся головою об стіну, хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться битися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається”, – поділився він у розмові з The Washington Post.

Посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.

Як заявив тоді генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.