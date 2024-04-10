Україна сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей системи протиповітряної оборони Patriot і розглядає для цього варіант зокрема позичити їх у країн.
Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Представник України змінив тон у питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що “м’яка і тиха дипломатія не спрацювала”. Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.
“Так, мене можуть ненавидіти і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія – це приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми перепробували все, і, схоже, нічого не спрацювало”, – пояснив міністр.
Голова МЗС сказав, що його команда виявила понад 100 “вільних” батарей Patriot, зокрема і в сусідніх країнах. Він спершу зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати сім батарей.
Також, за словами Кулеби, Київ виявив чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні. Водночас він продовжує просити і Сполучені Штати передати свої батареї на тлі блокування пакета допомоги в понад 60 мільярдів доларів у Конгресі.
Міністр закордонних справ розповів, що навіть пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять.
“Я відчуваю, що б’юся головою об стіну, хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться битися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається”, – поділився він у розмові з The Washington Post.
Посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.
Як заявив тоді генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.
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