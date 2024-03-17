Про це зокрема написало видання Zahid.net з посиланням на дружину Назара, Віолету, та її пост в Instagram.
Видання зазначило, що в ТЦК та СП заявили, що буде проведене службове рослідування:
“Начальник Львівського обласного ТЦК та СП, Артур Ніязов, повідомив ZAXID.NET, що за цим фактом проведуть розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.”, — пише видання
Зазначимо, що раніше, 2 березня, Zahid.net писали, що Артур Ніязов покинув посаду очільника Львівського обласногог ТЦК. Тож наразі перевірити достовірність заяв ми не можемо.
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