Як повідомляють ЗМІ, ввечері 15 березня у Львові працівники ТЦК та СП силою затримали волонтера Назара Тарана, що друкував на 3Д-принтері обладнання для військових.

Про це зокрема написало видання Zahid.net з посиланням на дружину Назара, Віолету, та її пост в Instagram.

Видання зазначило, що в ТЦК та СП заявили, що буде проведене службове рослідування:

“Начальник Львівського обласного ТЦК та СП, Артур Ніязов, повідомив ZAXID.NET, що за цим фактом проведуть розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.”, — пише видання

Зазначимо, що раніше, 2 березня, Zahid.net писали, що Артур Ніязов покинув посаду очільника Львівського обласногог ТЦК. Тож наразі перевірити достовірність заяв ми не можемо.