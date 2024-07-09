У вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

“Зараз – Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків F-16. Боремось, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів”, – йдеться у заяві президента України.

За словами Зеленського, ми робимо й завжди будемо робити все, щоб російський терор програв.

“І це треба не лише нашій державі – це всім потрібно, буквально кожному партнеру, всім народам”, – певен Володимир Зеленський.

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.