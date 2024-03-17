17 березня християнами відмічається Сиропусна або Прощена неділя, котра є останнім днем Масляної та передує початку Великого посту. Які звичаї та заборони практикують християни у всьому світі?

Прощена неділя — це християнське свято, що відзначають в останній день Масляної. Далі, з понеділка, починається Великий піст, що триває сім тижнів — до початку Великодня.

Цьогго року Прощена або Сиропусна неділя припадає на 17 березня. Дата відзначення Прощеної неділі визначається залежно від дати Великодня та дати початку Великого посту. Цьогоріч Великий піст триває з 18-го березня по 4-те травня, після чого, 5-го травня, відзначатиметься Великодень.

У цей день заведено просити вибачення у близьких людей за усі образи, що могли бути протягом року. При цьому не важливо, чи це було зроблено навмисно, чи випадково.

Самого “пробач” з вуст християнина у цей день недостатньо, аби здійснити прохання прощення відповідно до звичаїв Прощеної неділі.

Традиційно слід просити прощення наступним чином:

– Прости мене!

– Бог простить, і я прощаю!

Найголовнішим критерієм “якості” прохання про прощення є його щирість. Священики наголошують на тому, що прощення слід просити від щирого серця. Інакше свято втрачає свій очищувальний сенс.