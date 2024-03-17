Прощена неділя — це християнське свято, що відзначають в останній день Масляної. Далі, з понеділка, починається Великий піст, що триває сім тижнів — до початку Великодня.
Цьогго року Прощена або Сиропусна неділя припадає на 17 березня. Дата відзначення Прощеної неділі визначається залежно від дати Великодня та дати початку Великого посту. Цьогоріч Великий піст триває з 18-го березня по 4-те травня, після чого, 5-го травня, відзначатиметься Великодень.
У цей день заведено просити вибачення у близьких людей за усі образи, що могли бути протягом року. При цьому не важливо, чи це було зроблено навмисно, чи випадково.
Самого “пробач” з вуст християнина у цей день недостатньо, аби здійснити прохання прощення відповідно до звичаїв Прощеної неділі.
Традиційно слід просити прощення наступним чином:
– Прости мене!
– Бог простить, і я прощаю!
Найголовнішим критерієм “якості” прохання про прощення є його щирість. Священики наголошують на тому, що прощення слід просити від щирого серця. Інакше свято втрачає свій очищувальний сенс.
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