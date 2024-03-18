Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми.
Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів. А на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак.
Крім того противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.
- Bring Back Kids UA: в Україні започаткували рух, спрямований на повернення викрадених Росією дітей
- Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини, який має протидіяти злочинам Росії
- Президент Володимир Зеленський здійснив телефонну розмову з лідером Індонезії