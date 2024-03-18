Українські військові відбили атаки сил РФ біля Кліщіївки на Донеччині і уразили російський засіб ППО.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми.

Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів. А на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак.

Крім того противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.