5 ракетних та 74 авіаційні удари, 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню та 67 бойових зіткнень — ранкове зведення Генштабу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Зброїних сил України у своєму Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Ворог здійснив 5 ракетних та 74 авіаційні удари, а також 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено”, — повідомляють у Геншабі.

Авіаційні удари отримали 20 населених пунктів у різних областях. Більше 130 населених пунктів були під артилерійським вогнем.

Обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, на Куп’янському напрямку відбито 1 атаку ворога, на Лиманському – 13 атак, на Бахмутському – 7 атак, на Авдіївському – 9 атак, на Новопавлівському – 26 атак, на Оріхівському – 7 атак, на Херсонському – 3 атаки.

Авіація та ракетні війська уражали засоби противника.