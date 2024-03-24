Оперативна інформація станом на 06.00 24 березня 2024 року щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.