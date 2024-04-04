Українські захисники також готуються до російських обстрілів.

Російські окупанти зробили певну перерву у масованих ракетних атаках проти України. Наразі противник вивчає розташування української ППО та накопичує ресурси.

Про це розповів речник командування Повітряних Сил України Ілля Євлаш. Також, за його словами, потужні масовані атаки не виключаються.

“Зараз ми бачимо, що у противника певна перерва – він вивчає, де саме розташоване ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил. Звичайно, що ворог накопичує свої ресурси для масованих атак у подальшому”, – зазначив речник.

Він запевнив, що українські захисники також готуються до російських обстрілів.

“Ми готові відбивати, перезаряджаємося, переміщуємося, і будемо готові знищувати всі повітряні сили, які запустить ворог”, – наголосив Євлаш.

У ПСУ зазначають, що у ніч проти 4 квітня Сили протиповітряної оборони України знищили в небі над низкою регіонів 11 із 20 російських дронів-камікадзе типу Shahed. Окупанти запускали їх із північного та південного напрямків.

Ворог вдарив по житловій інфраструктурі Харкова, вбивши рятувальників. Два десятки “Шахедів” окупанти запустили по Харківщині з території Курської області РФ.