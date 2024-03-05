Як пише The Washington Post, понад 100 провідних дослідників штучного інтелекту підписали відкритий лист із закликом до компаній, що займаються генерацією штучного інтелекту, надати дослідникам доступ до своїх систем, стверджуючи, що непрозорі правила компанії заважають їм використовувати інструменти тестування безпеки мільйонів споживачів.

Дослідники кажуть, що суворі протоколи, спрямовані на те, щоб зловмисники не зловживали системами штучного інтелекту, натомість негативно впливають на незалежні дослідження. Такі аудитори побоюються, що їхні облікові записи будуть заборонені або пред’явлені до суду, якщо вони спробують перевірити безпеку моделей ШІ без прямого дозволу компаній.

В листі, надісланому таким компаніям, як OpenAI, Meta, Anthropic, Google і Midjourney, є заклик до технологічних фірм надати дослідникам юридичну та технічну безпечну гавань для дослідження їхніх продуктів.