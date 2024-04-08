Про це повідомляє голова  Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в етері “Радіо Свобода“.

Як він зазначив, удар було завдано приблизно о 02:35. Внаслідок атаки постраждалих немає.

“Те що ви сказали, що Звягельською міською радою рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю й прийнято рішення щодо дистанційного навчання для дітей – це більше превентивна міра й перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає, зараз працює вже оперативно-слідча група для встановлення й фіксації злочинів Росії проти мирної інфраструктури країни”, — додав очільник ОВА.

Бунечко зауважив, що забруднення, яке може нести населенню небезпеку, не фіксується. Водночас в області працює екологічна інспекція для того, щоб встановити наслідки удару для довкілля й заспокоїти громадян.

Нагадаємо, що у Звягельській міській раді попередили про “пряму загрозу забруднення повітря”, тому місцевим жителям рекомендували залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.

Також комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення перевести на дистанційне навчання учнів закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та вищих професійних училищ.

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