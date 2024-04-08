Повітряні сили ЗСУ збили 17 російських "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях уночі 8 квітня, уламки згищених дронів завдали руйнувань на Одещині та Миколаївщині.

Про це в Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Сили оборони півдня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“У ніч на 8 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136″ із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ”,— повідомляють у Повітряних силах.

В ході протиповітряного бою Сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 “Шахедів” в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Щоб відбити напад з повітря, військові залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

4 дрони знищили на Одещині. Але є і влучання в Одеському районі − пошкоджено логістично-транспортний об’єкт. Уламками збитого “Шахеда” також пошкодили АЗС. Люди не постраждали.

2 БПЛА знищили в Миколаївські області. У Вознесенському районі уламки збитого “Шахеда” пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого знеструмлені 14 населених пунктів та ще один частково. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

Ще один “Шахед” збили у Кіровоградській області. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.