Українська альпіністка Ірина Галай підкорила гору Анапурна – це одна з найнебезпечніших гір у світі, її висота сягає понад 8 тисяч метрів.

Про це повідомляє видання Сhampion.

Для уродженки Закарпаття це був перший похід у гори під час повномасштабної війни. Своє сходження Ірина присвятила Збройним силам України, які просто зараз ведуть боротьбу за існування української нації, та 60 тисячам українок, які служать у лавах Збройних силах, адже перші місяці війни Галай теж провела у складі Мукачівської ТРО.

“Я маю з собою прапор, на ньому зображено логотип організації Arm Women Now. Я взяла цей прапор, адже Анапурна – гора жіночого роду. […] Вона має характер, схожий на характер української військової жінки. Яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати й знищує всіх, хто наближається з поганими намірами”, – розповіла Галай по супутниковому зв’язку з базового табору напередодні фінального етапу сходження на гору.

Вона нагадала, що зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО.

“Ці жінки — мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування”, — написала Галай.

Зазначається, що Ірина Галай стала першою українкою, яка піднялась на 8-тисячник у цьому сезоні. Всього ж у світі нараховується 14 вершин з висотою понад 8000 метрів.