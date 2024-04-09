Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок чого 4 людини загинуло, 8 поранено. Окрім того, Росія завдала:
- 2 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному.
- 144 атаки БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.
- 35 обстрілів РСЗВ, що накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку, Омельник.
- 354 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лук’янівського, Малинівки, Новоданилівки, Степового та Вербового.
Як зазначається, надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
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