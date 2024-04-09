Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок чого 4 людини загинуло, 8 поранено. Окрім того, Росія завдала:

2 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному.

144 атаки БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.

35 обстрілів РСЗВ, що накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку, Омельник.

354 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лук’янівського, Малинівки, Новоданилівки, Степового та Вербового.

Як зазначається, надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.