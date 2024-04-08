Про це повідомляє ДСНС України.

Постраждала п’ятиповерхова квартира, де зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами, і виникла пожежа.

“Рятувальники з 4-го та 8-го поверхів будинку врятували 4 мешканців, в тому числі 1 дитину, які через небезпечні фактори пожежі не могли самостійно покинути приміщення.

Вогнеборці ліквідували пожежу в зруйнованій квартирі на п’ятому поверсі будинку на загальній площі 56 кв. м”, — зазначено в повідомленні.