Про це повідомляє ДСНС України.
Постраждала п’ятиповерхова квартира, де зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами, і виникла пожежа.
“Рятувальники з 4-го та 8-го поверхів будинку врятували 4 мешканців, в тому числі 1 дитину, які через небезпечні фактори пожежі не могли самостійно покинути приміщення.
Вогнеборці ліквідували пожежу в зруйнованій квартирі на п’ятому поверсі будинку на загальній площі 56 кв. м”, — зазначено в повідомленні.
Пожежу ліквідували на п’ятому поверсі.
Щонайменше 5 осіб зазнали поранень. Серед поранених є літня пара та 16-річна дівчина.
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