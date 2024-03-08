Сьогодні, 8 березня, на телеграм-каналі “Труха Київ” розмістили рекламний пост з Петром Порошенком під заголовком “Порошенко на Конгресі ЄНП вибиває для України прискорення фіндопомоги, передачі зброї і вступу в ЄС”.

В той же час, “Труху” неодноразово звинувачували у поширенні неточної інформації і фейків. Канал часто поширював фотографії та відео ракетних ударів в Україні, через що він отримав рад критики. Так, раніше Національний проєкт з медіаграмотності назвав цей ресурс “інформаційним смітником”.

Раніше представники партії Петра Порошенко відносили “Труху”, до анонімних телеграм-каналів, що підконтрольні Банковій.

Зазначимо, що незважаючи на свою репутацію, “Труха” є одним з тг-проєктів, що має велику аудиторію в Україні, та включає ряд телеграм-каналів, зокрема по містам України.

Згідно даних з відкритих джерел, мінімальна вартість розміщення одного поста на каналі “Труха Київ” становить 16 300 грн.