Хоча загальне уявлення про російське військове виробництво може бути перекручене, але реальна ситуація зовсім не така оптимістична.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За даними видання, Росія зазнала значних втрат у техніці від початку вторгнення в Україну, втративши майже 2900 танків та 5500 бронетранспортерів.

Це означає, що приблизно 90% танків, які були на момент вторгнення у Росії, були знищені. Однак у 2023 році російський ОПК заявив про поставку 1600 танків, хоча фактично це було переважно відновлення техніки, яка знаходилася на зберіганні.

Кількість нових танків, які фактично були виготовлені, оцінюється в 200 на рік. Також наголошується, що за даними спеціалізованого видання “Military Balance”, кількість сучасних танків Т-72/Т-80 на складах значно зменшилася, а Росія використовує старі танки, такі як Т-62 і Т-55, які вважаються “музейними”.

Щодо ракет, то ситуація інша. Незважаючи на санкції, Росія стабільно нарощує виробництво ракет і крилатих ракет, а також дронів.

Наразі вона виготовляє до 130 ракет і крилатих ракет з дальністю понад 350 кілометрів щомісяця, а також близько 100 ракет меншої дальності. За даними військових, у 2025 році Росія має намір виробляти до 32 тисяч безпілотників Shahed на рік.

Однак західні експерти сумніваються у правдивості звітів Москви про успіхи в її військовому виробництві. Також вказується на проблеми з амуніцією: Росія споживає величезні обсяги артилерійських боєприпасів, і її внутрішнє виробництво, хоч і зросло, але не вистачає на задоволення потреб.