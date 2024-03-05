Сили оборони від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксували 1 068 фактів застосування окупантами боєприпасів, споряджених отруйними речовинами.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“Лише за лютий 2024 року — 250 випадків (244 випадки застосування ВОГ, один випадок застосування газу та п’ять випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною)”, — мовиться у повідомленні.
Підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.
“У межах відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій”, — додали військові.