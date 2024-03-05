Сили оборони від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксували 1 068 фактів застосування окупантами боєприпасів, споряджених отруйними речовинами.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Лише за лютий 2024 року — 250 випадків (244 випадки застосування ВОГ, один випадок застосування газу та п’ять випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною)”, — мовиться у повідомленні.

Підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.