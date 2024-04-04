Про це Володимир Кудрицький повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine.
“Задум росіян, на жаль, не змінився змінилася тактика. Вони застосовують комбіновані удари. Комбінують різні ракети і “шахеди“, — сказав Кудрицький.
Голова правління НЕК “Укренерго” зазначив, що минулого року фіксували одну масовану атаку ракетами або дронами приблизно за 1-2 тижні, тоді як зараз це “ціла практично безперервна серія”.
Кудрицький також поінформував, що лише за неповні півтори декади кількість ударів “шахедами” вже зрівнялася з тою, яка спостерігалась у минулому опалювальному сезоні за весь період у декілька місяців.
“Тому очевидно ворог більше ніж в минулому сезоні робить ставку на дрони, але також ми бачимо що застосовує і великі обсяги ракетного озброєння для ураження електростанцій“, — продовжив голова правління НЕК “Укренерго”.
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