Про це очільник ГУР повідомив у документальному фільмі “Війна за море: від Дніпра до Криму”.

За словами Кирила Буданова, росіяни замінували охолоджувач та інші об’єкти на території Запорізької АЕС, щоб підготувати її до руйнування та викиду радіоактивних матеріалів.

Він зазначив, що окупанти технічно створили умови, за яких можуть влаштувати контрольовану катастрофу будь-якої миті зі зворотним відліком від 10 годин до 14 діб.

Буданов додав, що у своїх доповідях загарбники пишуть, що локалізувати місце аварії Україні буде неможливо, а розкид радіоактивних матеріалів триватиме стільки, скільки завантажено на цей момент.