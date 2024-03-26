Про це написав губернатор області В’ячеслав Гладков.
“Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО – збито 13 повітряних цілей на підльоті до міста“, – йдеться у повідомленні.
Гладков повідомив про нібито двох постраждалих чоловіків в одному із сіл. За його словами, внаслідок обстрілу є руйнування – пошкоджено 20 приватних будинків (вибито скло, посічені фасади, покрівлі та огорожі).
Пізніше в міноборони РФ заявили, що обстріл нібито відбувся з застосуванням РСЗВ RM-70 Vampire. Опісля там додали про перехоплення двох снарядів РСЗВ “Град” зранку.
- За останню добу армія РФ втратила 770 солдатів.
- Сили оборони вночі знищили всі дрони, якими атакувала РФ.
- 26 березня — День Національної гвардії України.