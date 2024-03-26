За даними міноборони РФ, у ніч на 26 березня було збито 13 повітряних цілей на Бєлгородщині. Під ранок нібито відбито атаку з "градів".

Про це написав губернатор області В’ячеслав Гладков.

“Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО – збито 13 повітряних цілей на підльоті до міста“, – йдеться у повідомленні.

Гладков повідомив про нібито двох постраждалих чоловіків в одному із сіл. За його словами, внаслідок обстрілу є руйнування – пошкоджено 20 приватних будинків (вибито скло, посічені фасади, покрівлі та огорожі).

Пізніше в міноборони РФ заявили, що обстріл нібито відбувся з застосуванням РСЗВ RM-70 Vampire. Опісля там додали про перехоплення двох снарядів РСЗВ “Град” зранку.