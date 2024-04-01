Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарчу споруду, гараж та автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє людей дістали поранення.

Росіяни обстріляли Берислав, Кар’єрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку і Херсон. Також ворог завдав ракетних ударів по Бериславському району.