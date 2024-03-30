Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 30 березня окупанти вкотре обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Близько 10:15 збройні сили РФ скинули вибухівку з дрону в Бериславі. Від вибуху поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.
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