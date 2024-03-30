На Херсонщині у місті Берислав росіяни скинули вибухівку з дрону. Поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 березня окупанти вкотре обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Близько 10:15 збройні сили РФ скинули вибухівку з дрону в Бериславі. Від вибуху поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.