Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо АЕС, хоча у листопаді станція була розмінована.

«Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу», – йдеться у звіті.

Гроссі наголосив, що це є несумісним зі стандартами безпеки. У звіті також говориться, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків.

«Це вкотре підкреслило постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності на станції», – заявили в МАГАТЕ.

Резервне електропостачання було відновлено через вісім годин після того, як були введені в експлуатацію два інших резервних силових електричних трансформатори.

У звіті вказують і на те, що команда МАГАТЕ продовжує здійснювати обходи на майданчику, в тому числі 18 січня відвідала всі шість основних блочних щитів управління, де експерти змогли ознайомитися з рівнем укомплектованості персоналу, але не змогли поставити питання про їхню кваліфікацію і досвід.

Гроссі також попередив, що російські окупанти на АЕС навряд чи проведуть цього року комплексний ремонт станції.

«Команда МАГАТЕ не отримала копію плану технічного обслуговування для детального ознайомлення. Однак на основі обговорень та інформації, наданої команді, МАГАТЕ дійшло висновку, що ЗАЕС не буде реалізовувати комплексний план технічного обслуговування протягом 2024 року», – заявив Гроссі.

Він додав, що технічне обслуговування необхідно проводити для забезпечення ядерної безпеки, особливо у ситуації, коли шість реакторів були зупинені на тривалий період.

Також у МАГАТЕ наголосили на важливості того, щоб фахівці знали про плани ремонту і мали можливість повністю оцінити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.