На півдні тривала бойова дія протиповітряної оборони тривала понад 5 годин, де ворог атакував регіон "шахедами", що були запущені хвилями.

Інформацію про це оприлюднили представники Збройних сил півдня.

Зазначається, що енергетична інфраструктура знову опинилася під прицілом агресора вночі.

У повідомленні зазначається, що у ході бойових дій сил протиповітряної оборони було знищено 21 дрон: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – в Херсонській та Дніпропетровській областях.

У Одеській області уламки збитих дронів спричинили пожежу на території енергетичного об’єкта. Пожежу оперативно загасили, і ніхто не постраждав. У Миколаївській області уламки дронів впали на відкриту місцевість, але про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.

“На світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було”, — зазначається в повідомленні.