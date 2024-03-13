За його словами, російські війська скинули авіабомбу «Гром-Е1» на місто близько 23 години напередодні.

«Дві людини загинули і п’ятеро поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку – вона не отримала фізичних травм», – йдеться в повідомленні.

Загалом удар пошкодив чотири будинки. Один із поранених перебуває в тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості.

Філашкін зазначив, що пошукова операція на місці удару завершена.

Загалом, за даними голови ОВА, за попередню добу 11 жителів області зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.