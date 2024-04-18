Це вдалося завдяки спецоперації СБУ, у ході якої в обласному центрі затримано російського інформатора.

Про це повідомляє Служба безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби рф отримати актуальні розвіддані про Сили оборони у Дніпрі.

“Зловмисник намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Також фігурант фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії «єдина росія», який проживає в РФ.

“Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності”, – зауважили у відомстві.

Тоді було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його «зв’язкового» з росії.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.

“За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи на підтримку кремлівського режиму. Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь рф”, – зауважили правоохоронці.

Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.