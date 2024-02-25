Учасники делегації Сенату США на чолі з сенатором-демократом Чаком Шумером, яка 23 лютого відвідала Львів, пообіцяли «тиснути» на спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він поставив на голосування законопроєкт, який передбачає надання подальшої допомоги Україні.

«Ми збираємося зробити все можливе, щоб розповісти йому (спікеру Джонсону – ред.) те, що ми дізналися, і відверто тиснути, щоб він ухвалив правильне рішення: «Спікере Джонсон, приїжджайте в Україну». І ми також говоримо спікеру Джонсону: не дозволяйте політиці стати на шляху чогось такого важливого. Якщо спікер Джонсон винесе цей законопроєкт на розгляд сьогодні, ми впевнені, що він буде ухвалений», – сказав Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті.

За його словами, якщо б при захисті Авдіївки українські військові мали більше озброєння, різних боєприпасів, «то результат би був інший».