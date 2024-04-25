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“Посилити тиск на Крим”. В Пентагоні розповіли, для чого передали Києву ракети ATACMS, — NYT

Пентагон заявив, що Україна може використовувати нову зброю для ураження російських цілей в Криму.

Четвер, 25 квітня 2024, 21:54

Про це пише The New York Times.

Але представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.

“Посадовці з питань національної безпеки США заявили, що значна частина поставок зброї, які довго відкладалися, мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України. Нова система може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході”, — повідомляє видання.

Нагадаємо,що 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні фінансової та військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в новий пакет допомоги увійшли далекобійні ракети ATACMS з радіусом дії в понад 300 кілометрів.

Пізніше у Міноборони США повідомили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня.

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Теги: ATACMS, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, США

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