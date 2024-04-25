“Посилити тиск на Крим”. В Пентагоні розповіли, для чого передали Києву ракети ATACMS, — NYT

Про це пише The New York Times.
Високопосадовець міністерства оборони США сказав, що мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, “де зараз Росія має відносно безпечний притулок”.
Але представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.
“Посадовці з питань національної безпеки США заявили, що значна частина поставок зброї, які довго відкладалися, мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України. Нова система може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході”, — повідомляє видання.
Нагадаємо,що 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні фінансової та військової допомоги.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в новий пакет допомоги увійшли далекобійні ракети ATACMS з радіусом дії в понад 300 кілометрів.
Пізніше у Міноборони США повідомили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня.
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