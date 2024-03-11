Як повідомляє Київська міська прокуратура, протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому «відправкою на фронт», відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, силоміць везли нібито «для проходження комісії та відправки у Третю окрему штурмову бригаду».

При цьому зловмисники представлялись як працівниками ТЦК, так і співробітниками ДБР. Кожного разу за «вирішення питання» з чоловіка вимагали гроші.

Крім того, зловмисники просили перераховувати гроші на жгути та дрони нібито для військових.

Під час передачі 4000 доларів США фігурантів затримали.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.