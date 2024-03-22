Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
«Масований ракетний удар Росії проти енергетичної та цивільної інфраструктури. Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях», — написав він.
За словами прем’єра, це все ж таки не призведе до відключень електроенергії по всій Україні.
Шмигаль додав, що рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло.
«Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей. А Росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції. Війна має стати непідйомним тягарем для агресора», – зазначив міністр.
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