Прем'єр-міністр зазначив, що відключень електроенергії по всій Україні не буде.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

«Масований ракетний удар Росії проти енергетичної та цивільної інфраструктури. Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях», — написав він.

За словами прем’єра, це все ж таки не призведе до відключень електроенергії по всій Україні.

Шмигаль додав, що рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло.

«Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей. А Росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції. Війна має стати непідйомним тягарем для агресора», – зазначив міністр.