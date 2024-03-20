Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що нібито фракція “Слуга народу” близька до остаточної дезорганізації, а кілька десятків нардепів “СН” висловили бажання скласти мандати.

Про це Давид Арахамія повідомляє в Telegram-каналі.

“З 2019 року з певною регулярністю ми дізнаємося, що монобільшості не існує. За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів з часу проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Всім би так «розпадатися».” – написав нардеп.

Він також додав до повідомлення скриншоти новин ЗМІ про так званий розкол партії.