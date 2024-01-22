Сценарій – напад рф на територію союзників, який приводить у дію статтю п’яту договору НАТО про колективну оборону.

До навчань буде залучено близько 90 тисяч осіб, понад 50 кораблів – від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників та щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками.

Нагадаємо, що у навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня 2024 року, охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії.