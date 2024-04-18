Про підозру повідомляє Офіс Генпрокурора.
За інформацією, ця особа відома як Олексій Піддубний, також відомий під псевдонімом “Джанго”.
“За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому українському, а нині російському музиканту, лідерові відомого поп-рок-гурту.
Він є уродженцем України, має російське громадянство”, — йдеться у повідомленні.
Підозра йому винесена за заклики до зміни державних меж та устрою України, сприяння національній ворожнечі, співпрацю з державою-агресором, та публічні заклики до війни.
Згідно з розслідуванням, з 2014 року музикант активно підтримує політику окупації Росією українських територій. Він неодноразово виступав з концертами на окупованих територіях Донеччини і Луганщини, підтримуючи окупантів.
“Використовуючи свою медійну популярність, музикант пропагує російську ідеологію на численну аудиторію через інтернет-платформи.
У своїх акаунтах він легітимізує так звані “Л/ДНР” і “приєднання” до Росії окупованих територій Запорізької й Херсонської областей”, — відзначили в ОГПУ.
У вересні 2022 року він взяв участь у пропагандистській акції в Москві, а в травні 2023 року отримав “орден дружби ДНР” від глави псевдореспубліки.
Розслідування проводиться Управлінням СБУ у Вінницькій області.