Повідомлено про підозру колишньому українському музикантові, який зараз мешкає в Росії та публічно підтримує російське вторгнення на територію України.

Про підозру повідомляє Офіс Генпрокурора.

За інформацією, ця особа відома як Олексій Піддубний, також відомий під псевдонімом “Джанго”.

“За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому українському, а нині російському музиканту, лідерові відомого поп-рок-гурту.

Він є уродженцем України, має російське громадянство”, — йдеться у повідомленні.

Підозра йому винесена за заклики до зміни державних меж та устрою України, сприяння національній ворожнечі, співпрацю з державою-агресором, та публічні заклики до війни.

Згідно з розслідуванням, з 2014 року музикант активно підтримує політику окупації Росією українських територій. Він неодноразово виступав з концертами на окупованих територіях Донеччини і Луганщини, підтримуючи окупантів.

“Використовуючи свою медійну популярність, музикант пропагує російську ідеологію на численну аудиторію через інтернет-платформи.

У своїх акаунтах він легітимізує так звані “Л/ДНР” і “приєднання” до Росії окупованих територій Запорізької й Херсонської областей”, — відзначили в ОГПУ.

У вересні 2022 року він взяв участь у пропагандистській акції в Москві, а в травні 2023 року отримав “орден дружби ДНР” від глави псевдореспубліки.

Розслідування проводиться Управлінням СБУ у Вінницькій області.