США не знімуть обмеження для українських військових на удари по Росії за допомогою американської зброї.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Американського посадовця запитали, чи планує Вашингтон зняти обмеження для українських військових щодо ударів углиб території РФ після того, як Росія вдарила по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві.

У відповідь Кірбі заявив, що обмеження знімати не будуть.

“Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з РФ. Це все ще так”, — наголосив Кірбі.