Деякі чиновники в Білому домі висловлюють сумніви щодо можливості України здобути перемогу навіть з новою допомогою.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що ці чиновники стверджують, що динаміка бойових дій значно змінилася за останні місяці, оскільки Україна має нестачу зброї та боєприпасів. Росія, з свого боку, зберігає перевагу в живій силі та озброєнні.

“Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, відтак Україні знадобиться багато ресурсу, щоб повернути місяці й роки територіальних втрат. Офіційні особи США також ставлять під питання наявність власної тактики та пріоритетів України, особливо після того, як контрнаступ Києва провалився, що підірвало як матеріальні ресурси, так і бойовий дух”, – зазначають журналісти.

Деякі американські посадовці вважають, що найголовнішою метою зараз є зупинка втрат і допомога Україні у відновленні обороноздатності.

“Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це”, – сказав він.

Також наголошується, що американські законодавці також стривожені , чи буде 60 млрд доларів достатньо, щоб Україна змогла встояти перед РФ.

Нагадаємо, Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.

Після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, — Джон Кірбі